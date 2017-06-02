臉書審查黑幕！菲律賓員工時薪慘領70塊

臉書審查黑幕曝光。(圖片取自designntrend)

全球最大社群平台臉書（Facebook）擁有近20億用戶，為了維持曝光貼文品質，僱用數千人過濾含有血腥、色情及恐攻有關內容。而究竟審查者多來自哪裡呢？外媒報導指出，臉書將部分審查工作，以每小時1.81英鎊（約新台幣70元）價格，外包給菲律賓。

臉書審查制度背後，隱藏著低薪過勞危機，英國《周日郵報》（Mail on Sunday）報導，臉書將審查工作外包給數百名菲律賓人，他們工作量龐大，一周上6天、輪8小時的班，被迫在數秒中內決定貼文、影片的存留，但時薪僅領得1.81英鎊，就職5個月後，也只能領到時薪2.19英鎊（約新台幣84元）。

此外，這份工作並非僅是「審查」那麼簡單，招募審查員的臉書前任經理表示，每天快速過濾大量暴力、色情內容，使不少員工精神受到創傷。在工作壓力極大狀況下，大部分員工做不滿18個月。

(中時電子報)