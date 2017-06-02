大雨不停 北市15路線公車停駛

台北市公運處表示，內湖區、士林區及北投區降下豪大雨，部份公車路線行駛區域，道路有受阻斷及淹水等情形，致公車需配合停駛，目前受影響路線包括108、303、1717、68副、682、821、小2、小3、小5、小15、小16、小17、小19、市民小巴1、市民小8等路線停駛，另公車路線因受大雨影響，班距亦有增加的情形，請民眾耐心等候。

公運處說，因目前雨勢持續擴大中，請民眾於搭車前先電洽所欲搭乘公車路線場站或市府1999確認班車發車情形，呼籲市民注意雨勢動態及相關交通資訊，確保乘車安全。

(中時)