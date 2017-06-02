更保台北分會 推廣澎監砂畫
澎湖監所受刑人的砂畫，廣受各界好評，財團法人更生保護會台北分會，日前訂製一幅台北地檢署外貌的砂畫，並在北檢公開展示，更保台北分會希望透過更生人充滿溫度的創作，讓向來給民眾冰冷嚴肅的司法機關，多了一絲溫暖。
更保台北分會表示，澎湖監獄開設多項技能訓練班，教授受刑人多種技能，再透過「澎鼎坊」自營販賣，讓受刑人學習技能後，可直接在監所實作並販售，而沙畫一直是澎湖監獄廣受各界好評的藝術產品項目。
台北分會日前以台北地檢署為題，訂製一幅沙畫，該作品以細質海砂加工染色為顏料，重新詮釋北檢的外貌，鮮豔的色彩以及溫暖的色調，豐富了整個公部門的空間，一致讚賞好評。
更生台北分會希望能將更生人充滿溫度與文藝的藝術創作推廣到社會各界，讓更生人透過各方迴響而能維持創作動力，這次特別與台北地檢署合作展出砂畫作品，開啟社區、藝術創作之更生人的對話，讓更多民眾及更生人領略砂畫的奧妙，從而肯定並鼓勵更生人活用各種曾經學習的技能，讓更生人創造更美好的生命歷程！
(中時)
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