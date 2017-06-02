林聰賢：目前尚未接獲農損通報
北台灣強降雨，行政院長林全、農委會主委林聰賢等人今天中午到北市西松國小陪學童吃午餐，但教室外走廊也淹水至腳踝。不過，林聰賢表示，目前尚未接獲農損相關訊息。
林聰賢受訪時表示，極端氣候下，小區域強降雨顯著，從昨天已透過各系統通知生產端農戶、養殖戶提高警覺，今天水保局也發布多個區域的紅色、黃色警戒。
林聰賢指出，這一波強降雨集中在中部山區、北部山區，民眾應多注意氣象通知。至於農民部分，現在南部開始採收水稻，已協調若有必要，會調用收割機具配合需要的縣市，易遭受損害的產品，也已請地方政府、縣市農會注意，必要時協助搶收，或是提供倉儲與產銷平台。但他也說，截至今天中午，尚未接到農損的通報。
(中時)
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