基隆種菜婦遭暴漲溪水沖走 下落不明

基隆市中山區中和路大竿林仙公廟附近菜園傳出1名婦人遭溪流沖走，下落不明。（張穎齊攝）

消防員在菜園尋人。（張穎齊攝）

消防員與議員都到場查看。（張穎齊攝）

今早10時傳出1名種菜婦人在菜園巡視農作物時，遭暴漲溪水沖走。（張穎齊攝）

婦人疑似從菜園被順勢沖到下方溪流。（張穎齊攝）

基隆市各地淹水狀況不斷！今日上午10時許，基隆市中山區中和路大竿林仙公廟附近，1名種菜婦人正在巡視菜園時，突遇暴雨造成的溪水暴漲，疑似來不及當場被溪水沖走，消防局獲報後立即派車前往搜救，但目前為止仍未找到婦人。

施世明服務處附近，施世明也到場表示，該名婦人70多歲，疑似是住在中和路168巷8弄的住戶，丈夫中風在家，鄰居們到她家按門鈴找人卻沒發現她。

消防員指出，婦人可能已經被沖到下方溪流中，目前已派出橡皮艇前往救援。

(中時)