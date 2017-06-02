豪雨水濁 新北1萬4000戶面臨停水窘況

受到豪雨水濁的影響，水壓降低，北海岸1萬4000戶將面臨停水、減壓供水窘境。（李其樺攝）

豪雨狂襲，新北市石門、三芝和淡水等多處淹水，雨勢挾帶滾滾泥砂衝入民宅、道路，屋漏偏逢連夜雨，台灣自來水公司今早宣布，受到豪雨水濁的影響，水壓降低，淹水戶將面臨停水、減壓供水窘境。

新北市府表示，目前受到暴雨影響，台水公司的萬金所林莊淨水場，中幅淨水場及淡水所老梅淨水場，原水濁度過高暫停出水，淡水、三芝、石門區停水1萬戶、另1000戶則採減壓供水；萬里、金山區所約停水4000戶、減壓供水2000戶，而萬金所也正調配二坪水源中。

停水時間為今（2）日上午9時起至24時，預計明日0時恢復供水。訊息經《阮厝住三芝》粉絲團轉載後，網友紛紛哀號「淹水就算了還停水，不要再下了！」

(中時)