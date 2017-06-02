106學年起 全台國中小學童午餐都吃「4章1Q」
105學年度起，6縣市試辦國中小營養午餐食材需合乎「4章1Q」規範，行政院長林全、農委會主委林聰賢今到北市西松國小與學童共進午餐，會後林聰賢表示，106學年度起，將同步供應4章1Q食材給全國170萬學童。
4章1Q指吉園圃標章、CAS有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章以及台灣生產溯源QR Code。林聰賢指出，105學年度先在6縣市試辦4章1Q，彙整經驗後，106學年度、也就是今年8月底陸續開學後，全國170萬小朋友都會一起吃，謝謝各縣市願意同步推動。
林聰賢強調，要讓小朋友從小認識好的食物，同時融入食農教育；標章整合部分，也會慢慢拉動生產端，訓練農民、農戶，才能回饋給消費者更安全且更能溯源的食材系統。
台灣有機農地是否可供應足夠的食材、經費如何支應？林聰賢表示，供應沒有問題，也會請個縣市政府協助團膳業者，做契約、採購的整合，讓管理食材的辦法更精確；至於經費，9月起每人每餐補助3.5元，由行政院籌措財源，不會轉嫁至家長身上，明年起也會正式編列預算。
(中時)
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