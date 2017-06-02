豪雨影響 東吳外雙溪校區、文化大學停課

受豪雨影響，靠近山區的東吳大學外雙溪校區以及文化大學已宣佈停課。

東吳大學表示，11點20分突然下起暴雨，校安中心和總務處馬上應變，11點30分就決定外雙溪校區下午1點30分開始停課，也透過學校官網、App等各項管道發送訊息通知全校師生，若是有學生，下午的課在校本部，也將請授課老師彈性處理。

文化大學因陽明山雨勢大、東山路落石多、仰德部分積水，為顧及學生上課安全，校方發出通知，今天下午全面停課，文大表示，原本排定考試者，改在下周一同一時間考試，校方希望學生暫時勿急於下山，待雨小、交通狀況好轉再行動。

(中時)