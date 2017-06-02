200萬賓士擋毒品逃犯 維修費20萬不心疼

賓士車暖男朱晏承幫忙擋倒車逃逸的嫌犯，讓3人順利落網。（周綾昀翻攝）

陳女被逮後，緊緊抱著寵物犬不放。（周綾昀翻攝）

200萬元的賓士車成功救援。（周綾昀翻攝）

賓士車車頭左側保險桿、大燈、左車葉子板受損，粗估維修費要20萬元。（周綾昀翻攝）

恆春分局昨破獲一件毒品案，下午5時許追捕到車城海口路段時，3名毒販突然快速倒車欲逃逸，恰巧駕駛賓士AMG E200型的男子朱晏承路過，他擔心後方停紅燈的爺奶被撞傷，情急之下以200萬名車擋下撞擊，而20萬的修車費他不放在心上，直說「人命最重要」。

朱晏承回想當時情形，結束電信工作準備返程的他，聽到警方鳴笛警示，要攔捕犯人，這時犯人的汽車突然加速倒車，他見後方多是年邁的爺奶在停紅燈，情急之下急轉方向盤，以車頭擋下嫌犯，導致賓士車車頭左側保險桿、大燈、左車葉子板受損。

「人命比較重要，修車費再賺就有了。」提及近20萬元的維修費，朱晏承不在意的說，這些爺奶平安不受波及，嫌犯也被順利逮捕，這是金錢所無法衡量。

恆春分局日前接獲線報，稱有一對李姓、陳姓夫妻檔常在恆春、車城地區販毒品，昨下午得知他們在車城出沒便前往查緝，李男見巡邏車接近，心虛倒車逃逸，恰好朱晏承開賓士車經過，迴轉幫忙擋住嫌犯的衝撞，警方還查緝同車的方男與80.74公克海洛因、毒品吸食器及注射針筒等。

陳女因過於緊張，還緊緊抱住飼養的寵物犬不放，3人訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦，警方感謝朱晏承的幫忙外，並協助處理相關賠償及保險理賠事宜，縣長潘孟安則將擇期親自慰問賓士車暖男。

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(中時)