老有所終 高榮南院推生命關懷

院長王志龍鼓勵員工全力協助這些弱勢族群，讓他們老有所終。（黃文博攝）

「您可憐可憐我，阮頭仔去做仙囉，攏沒留半角銀，就放阮一個人，沒法度替他辦後事」，這是高雄榮總臺南分院社工室內，高齡80幾歲的老奶奶的哀求，而且每隔一段時間，就會有類似案例發生，院長王志龍鼓勵員工全力協助這些弱勢族群，讓他們老有所終。

像這種無力殮葬的家庭，據高榮臺南分院社工室表示，平均每2個月就會有一件；有人是膝下無子，也有的是子女不聞不問，但是也會有家境清苦，三餐不繼的家庭登門求援。

社工室主任林金源表示，生老病死是人生大事，社會上仍有很多邊緣戶連親人的逝世都無法圓滿善後，高榮臺南分院近3年來，與萬安生命禮儀公司合作，推動生命關懷服務已逾上千家庭，凡是沒錢安葬家屬的，萬安公司全部都免費服務。

萬安生命總裁吳賜輝強調，生命關懷就是將心比心，好比去年0206臺南大地震，震碎了上百家庭的幸福，該公司在居間即成功扮演生命關懷的角色，一直到現在仍陪伴著有需要協助的家屬。

院長王志龍表示，萬安生命將「待客如親、視逝如生」的觀念深植於服務中，不僅關愛生命，也協助醫院共推生命關懷服務，該公司一直跑在公益的最前線，只要有困苦無依的家庭無力辦善後，該公司都是第一個跳出來主動協助，募集棺木、骨灰罐、蓮花金紙等，送長輩走完最後一程，照顧弱小精神，令人敬佩。

(中時)