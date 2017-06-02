老有所終 高榮南院推生命關懷
「您可憐可憐我，阮頭仔去做仙囉，攏沒留半角銀，就放阮一個人，沒法度替他辦後事」，這是高雄榮總臺南分院社工室內，高齡80幾歲的老奶奶的哀求，而且每隔一段時間，就會有類似案例發生，院長王志龍鼓勵員工全力協助這些弱勢族群，讓他們老有所終。
像這種無力殮葬的家庭，據高榮臺南分院社工室表示，平均每2個月就會有一件；有人是膝下無子，也有的是子女不聞不問，但是也會有家境清苦，三餐不繼的家庭登門求援。
社工室主任林金源表示，生老病死是人生大事，社會上仍有很多邊緣戶連親人的逝世都無法圓滿善後，高榮臺南分院近3年來，與萬安生命禮儀公司合作，推動生命關懷服務已逾上千家庭，凡是沒錢安葬家屬的，萬安公司全部都免費服務。
萬安生命總裁吳賜輝強調，生命關懷就是將心比心，好比去年0206臺南大地震，震碎了上百家庭的幸福，該公司在居間即成功扮演生命關懷的角色，一直到現在仍陪伴著有需要協助的家屬。
院長王志龍表示，萬安生命將「待客如親、視逝如生」的觀念深植於服務中，不僅關愛生命，也協助醫院共推生命關懷服務，該公司一直跑在公益的最前線，只要有困苦無依的家庭無力辦善後，該公司都是第一個跳出來主動協助，募集棺木、骨灰罐、蓮花金紙等，送長輩走完最後一程，照顧弱小精神，令人敬佩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。