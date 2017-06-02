蔡英文不演 兩岸舞台吳敦義和柯文哲挑大樑

吳敦義（左）、柯文哲。（報系資料照）

台北、上海雙城論壇傳出變數，如同2日台北的天空，烏雲密布，大雨滂沱；同一天，報端竟也見到吳習會年底可望成行的消息，柯文哲與吳敦義一起站上兩岸關係的節點，禍福相倚，頗值得思索。

吳習會與雙城論壇是兩個不同層次的議題，前者是黨對黨的國共交交流，後者是地方層級的城市互動，但是，兩岸關係牽一髮而動全身，在蔡英文政府對大陸工作幾乎走到絕路的此刻，無論國共平台或城市交流，也就成為兩岸難得的窗口。

對柯文哲而言，眼前最重要的是世大運成功，但是往例都在6月左右舉行的雙城論壇，已經是兩岸關係指標性的觀察重點，一旦告吹或延期，柯文哲一付看天吃飯的態度當然不能交代。不過，顯而易見的是，北京不是把柯市府區別來看，兩岸官方如今降到冰點既是對蔡政府的政策，柯文哲很難突破這個框架，雙城論壇不過是北京又一次並不友善小小的訊號。

吳敦義承認「九二共識」，北京智庫學者對吳習會正面回應，說明吳當選國民黨主席後，有如一片冰雪中與大陸互動的最後餘溫；雖然稍早傳出北京對吳的可能「獨台」路線不放心，不過吳習會必定承載萬方期待，吳敦義不會放棄這場他擅長又能發揮的領域。

台灣民眾要觀察的是，吳敦義「九二共識，一中各表」的立場，是否在面對北京時，後半截會不會神隱；競選黨主席時，吳敦義擺明了延續馬英九路線，但馬的「只經不政」已令北京不耐，吳敦義如何在馬英九基礎上，安撫北京且令其放心，又讓台灣民眾買單，不陷入傾中的疑慮；還要和時間賽跑，在一定時間內（很可能是2018前）要拿出吳中央的創新兩岸論述，這才是最大考驗。

目前判斷，即使吳習會年底果然成真，吳敦義能將過去「背對背」的「一中各表」拉到檯面上「面對面」，就已是大功一件，尚不能奢望他可在幾個月內就拿出走在鋼索上的兩岸新論述；但是，吳敦義必須明白，國人對「九二共識」這套老牌路，還能不能在蔡英文主政後，經過衝擊的兩岸脆弱關係中保持過往的空間，已大有疑問。時間對吳仍是壓力，老路數只能再用一小段時間，最慢2020前吳敦義必須交卷。

同樣的，柯文哲也有時間壓力。雙城論壇即使由今日開始籌辦，要在中共十九大之前舉行，都有很大的困難，因此最有可能的情況有二：一是今年停辦；另一種可能是延後辦但層級降到很低，規模縮到很小，談很皮毛的題，簡單說，就是剩一口氣。

柯文哲始終將雙城論壇當個小舞台，目的是拿選票連任，如果失去某個舞台，換個舞台（世大運）便是，遺憾難免，倒也淡定。

蔡英文不演出，吳敦義和柯文哲粉墨登場；吳人氣正旺，柯票房已走下坡，眼看就下檔，但當前的兩岸大戲，還是這兩位角兒挑大樑。

(中時)