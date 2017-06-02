蔡英文台中出席活動 退休警抗議昏倒送醫
總統蔡英文今天上午到台中市參加水利署舉辦水利70週年慶活動，反年改團體軍公教退休約500人前往陳情抗議，警方架起重重拒馬、部署約1500名警力戒護，一名退休警官在活動時情緒激動突然昏倒緊急送醫，抗議現場平和落幕。
大批員警圍住黎明中部辦公區四個出入口，除了進出員工需要出示識別證，洽公民眾也必須進行檢查，陳情抗議的反年金改團體兵分多路，守住出入口，當蔡英文座車一通過準備進場，高音汽笛喇叭齊鳴。
現場一名年約70歲的盧姓退休警官在活動時，因情緒過於激動，突然感到暈眩不適，倒臥於人行道，經警方轉報消防救護人員緊急到場協助送醫後，所幸已無大礙。
(中時)
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