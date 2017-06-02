全聯生鮮百店慶 WMF鍋具換購1折起

全聯生態養殖文蛤真空包，每包約300g，6月2日至15日，55元。（全聯提供）

全聯冷藏挪威鮭魚（輪切），100g，6月2日至15日，51元。（全聯提供）

全聯WMF ProfiSelect 可疊放高身湯鍋24cm，市價5588元，80枚＋1149約2折起換購或40枚＋1699元。（全聯提供）

全聯慶祝生鮮門市約900家，今（2日）起至29日舉辦「生鮮百店慶」，有多項優惠，最高回饋可達17%，堪稱史上最強；6月2日至10月5日再推受主婦歡迎的精品鍋具WMF第二波集印花換購活動，最優可用1折起換購。

活動期間買生鮮，天天享5重優惠，包括買菜送買菜金：生鮮單筆滿300元，累計5筆送100元買菜金（限6月2日至7月6日使用），現金回饋率最高約6.6%；嗶花旗悠遊聯名卡再贈點：天天持花旗悠遊聯名卡，扣款消費單筆全店滿300元，加贈福利點300點（不累贈），最高回饋約10%；美味常家常菜、滷味全面88折；自有品牌「美味堂」家常菜新上市；6月2日至15日指定商品加贈印花買指定醬料包、咖哩同品項任2件加贈印花1枚。

若以買菜送買菜金最高回饋約6.6%+嗶花旗悠遊聯名卡再贈點最高回饋約10%+福利卡友基本回饋約0.3%來看，總計最高回饋可達約17%，是全聯史上最高額度回饋，也是業界少見的高額度回饋率。

另，配合生鮮百店慶，再推出集印花換購WMF鍋具活動，購買全店商品單筆每滿200元送印花1枚，最低30枚+349起可換購，ProfiSelect鍋鏟和湯杓集80枚則可免費兌換。

由於，去年8月26日至12月29日第一波WMF換購活動受到熱烈歡迎，共兌換超過百萬件商品，這次強化不同種類、功能鍋具，像是單手鍋、高身湯鍋、炒鍋，以及相關配件如鍋鏟、湯勺、蒸盤等共7款，滿足不同族群、不同需求的消費者，預計在WMF印花換購及生鮮百店慶優惠活動的推動下，可推升相關業績成長2成。

此外，這次活動延續全聯大冰箱的理念，以小份量生鮮創造與量販通路的差異，還針對小家庭提倡「吃多少買多少，份量剛剛好」的觀念，推出超過70款醬料包、咖哩包；與自有品牌「美味堂」家常菜、滷味共20款熱食調理商品，微波3至5分鐘可上菜，皆適合小家庭或職業婦女。

目前，全聯將生鮮視為業績成長的核子級武器，除了常協助政府推廣香蕉、黃豆等產品，也提供國內的小農銷售平台，讓契作小農可以自行定價、地產地消自己栽種的農作物；為了環境保育，也推行用生態池的方式養殖文蛤、虱目魚、白蝦等漁產品。生鮮業績占比已達2成，且以約30%的年成長率穩定成長中。

為了能提供消費者最新鮮、平價的生鮮商品，在北、中、南共設立7座生鮮蔬果處理廠，每天處理的生鮮商品達近23萬噸。處理廠內備有高速薄切機可將肉類切成厚薄均一，方便料理時熟度能一致；而SORTER分貨機則具備速度快、準確度高的特色，搭配運送帶可有效減少人力來回搬運的時間，將人力成本控制到最低。

未來生鮮的發展類別會以熟食及烘焙為主，希望從產地原料供應到商品加工、商品販賣都能採一條龍模式進行，從產地到餐桌皆由全聯為消費者把關食的安全，提供品質安心、平穩物價、足量供貨的生鮮。

(中時)