小英樂成宮揭牌 抗議民眾被推擠跌倒送醫

洪姓退休女老師與友人拿著「蔡英文下台」的布條抗議，被推倒跌倒在地送醫。（陳淑芬攝）

總統蔡英文致贈中市樂成宮匾額，並參加揭牌儀式後快閃離開，過程中現場抗議民眾僅約數十人，60歲洪姓退休女老師與友人到場拿寫著「蔡英文下台」的布條抗議，總統到場時現場發生局部推擠，她不慎被推倒在地撞擊到後背，在場稍作休息仍感不適，經友人叫救護車，將她送醫。

(中時)