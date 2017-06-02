強降雨北台釀災 林揆宣布開設二級災害應變中心

林揆上午赴氣象局視察聽取梅雨鋒面簡報。（行政院提供）

受西南氣流及滯留鋒面影響，各地出現豪大雨災情情況，林揆上午前往中央氣象局了解降雨趨勢以及雨勢對各區域影響，立即宣布中央成立二級災害應變中心，由經濟部長李世光擔任指揮官，他呼籲宣布為土石流警戒區的地區應該做好準備，必要時應要有撤離的動作，必要時應變中心會再升級一級開設。下午三時林揆將前往中央災害應變中心視察。

林揆上午受訪表示，未來的雨勢，雖然明、後天是最大，即使到了禮拜一結束之前，我們都要特別小心，因山區的雨比較不能夠完全預測，為表示警戒，中央的災變中心立即開設，請經濟部長李世光做為指揮官，統籌有關中央的應變事項，地方政府也希望中央隨時將應變中心設立或必要時再升級，隨時要提高警覺。

林揆上午10時20分也臨時前往中央氣象局聽取梅雨鋒面簡報，由強降雨重挫北北基，林揆表示，今早已與新北市朱立倫市長及基隆市林右昌市長電話聯繫，了解相關災情，目前災情在控制中，民眾安全部分尚無疑慮，但因短時間內快速降雨，在生活方面，會對民眾造成不便。

林揆指出，雖然最大雨量會出現在今、明兩天，但仍要密切注意明、後天狀況，雨勢若持續，山區可能發生土石流，呼籲住在山區或土石流警戒地區的民眾要及早準備，必要時應進行撤離，千萬不能掉以輕心，也提醒各級主管機關共同注意，農委會已發布土石流警戒區，相關預防性撤離工作應貫徹。

中央氣象局表示，昨（1）日受西南氣流影響，中南部山區有豪雨發生；今、明（2、3）日受滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，並有豪雨以上等級的降雨，尤其西半部地區應嚴加防範。4日、5日鋒面持續滯留，各地仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。6日鋒面逐漸遠離，不過各地仍會出現短暫陣雨情況。

今天氣象也利用手機發布緊急災情警報，提醒北市民眾大雷雨將持續至13:15，請慎防劇烈降雨雷擊九級以上強陣風溪水暴漲坍方落石土石流等警語。

(工商)