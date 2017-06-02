NBA》勇士穩了？決賽G1贏球7成摘冠

杜蘭特興奮與卓雷蒙格林(右)擊掌慶祝。(美聯社)

隨著勇士搶下今年總冠軍賽首役勝利，根據過往歷史數據，只要拿下決賽首場比賽勝利的球隊，封王機率約在7成左右，勇士也成史上第8支能在決賽首役大勝20分以上的球隊，這種機率恐怕只能當作參考，去年決賽就是最好例子。

在總冠軍賽的歷史中，上次能在首役痛宰對方20分以上，是2009年總冠軍賽首戰，當時湖人靠著「小飛俠」布萊恩拿下40分、8助攻與8籃板(竟跟今天杜蘭特數據差不多？)，幫助湖人100比75狂掃魔術，湖人最後也以4勝1敗封王。

過去7支總冠軍賽首役大勝20分以上的球隊當中，有5隊順利奪冠，封王機率是7成14，跟決賽首役贏球球隊的封王機率很接近，能在決賽首戰狂輸20分以上，仍能逆轉摘冠的球隊分別是1985年與1972年的湖人隊。

另外騎士「小皇帝」詹姆斯在總冠軍賽首役的生涯戰績，變成難堪的1勝7敗，代表他很不會打總冠軍賽首役，在他生涯唯一1次拿下總冠軍賽第1場比賽勝利，是2010-11年球季帶領熱火擊敗小牛，諷刺的是當年最後小牛奪冠。

(中時電子報)