曾使用千元偽鈔1604次 出獄繼續用遭起訴
59歲林姓男子有多次偽造貨幣前科，10年前偽造千元鈔使用1640次，2年前出獄後，又到台中第五市場涉嫌使用千元假鈔買菜換現金，台中地檢署依偽造貨幣罪嫌起訴林男。
起訴書指出，林男有多次偽造貨幣前科，曾於2007年間與兒子在南投縣草屯鎮住處，以偽造原料紙、雷射貼紙、美工刀、金色螢光筆、尺等工具，再以掃描方式偽造數千張千元偽造，藉購物之名，以假鈔換真鈔共1640次，被依偽造貨幣罪判刑8年定讞，於2015年間出獄。
今年3月15曰，林男騎機車至台中市大明街第五市場，前往由許男經營的吉祥肉粽攤位，欲購買1個60元的便當，交付千元偽鈔，但許男識破林男所交付的千元鈔票無防偽浮水印是假鈔，藉口無法找零而拒絕收受。
林男謊稱，先去買其他東西把錢找開後再買拿便當，之後再到賴婦經營的菜攤，以千元偽鈔購買70元的兩把芥藍菜，又以千元偽鈔向曾婦購買50元的梅干菜後，之後騎機車逃逸。
兩名婦人辛苦一上午的所得，只換得一張假鈔，氣得向警方報案，員警調閱市場監視畫面，循線查獲。台中地檢署依偽造貨幣罪嫌起訴林男。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。