曾使用千元偽鈔1604次 出獄繼續用遭起訴

59歲林姓男子有多次偽造貨幣前科，10年前偽造千元鈔使用1640次，2年前出獄後，又到台中第五市場涉嫌使用千元假鈔買菜換現金，台中地檢署依偽造貨幣罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林男有多次偽造貨幣前科，曾於2007年間與兒子在南投縣草屯鎮住處，以偽造原料紙、雷射貼紙、美工刀、金色螢光筆、尺等工具，再以掃描方式偽造數千張千元偽造，藉購物之名，以假鈔換真鈔共1640次，被依偽造貨幣罪判刑8年定讞，於2015年間出獄。

今年3月15曰，林男騎機車至台中市大明街第五市場，前往由許男經營的吉祥肉粽攤位，欲購買1個60元的便當，交付千元偽鈔，但許男識破林男所交付的千元鈔票無防偽浮水印是假鈔，藉口無法找零而拒絕收受。

林男謊稱，先去買其他東西把錢找開後再買拿便當，之後再到賴婦經營的菜攤，以千元偽鈔購買70元的兩把芥藍菜，又以千元偽鈔向曾婦購買50元的梅干菜後，之後騎機車逃逸。

兩名婦人辛苦一上午的所得，只換得一張假鈔，氣得向警方報案，員警調閱市場監視畫面，循線查獲。台中地檢署依偽造貨幣罪嫌起訴林男。

(中時)