北市中山區幼兒園淹水 緊急疏散安置

北市柏齡幼兒園淹水，警消緊急疏散安置。（北市消防局提供）

北市柏齡幼兒園淹水，警消緊急疏散安置。（北市消防局提供）

豪雨不斷，位於北市中山區北安路805巷柏齡幼兒園，因為淹水嚴重，北市消防局獲報後趕到現場處理並將人員疏散，暫時安置於劍潭古寺，現場尚有22位小朋友，另31名已由家長接回。

(中時)