台七線砂石車自撞翻覆 人無大礙

砂石車車禍翻覆。（楊明峰攝）

桃園市大溪區台七線15.9K處發生砂石車翻車事故，35歲曾姓駕駛行經行經台七線往三民方向行駛，自撞路旁無人攤架，後方車斗翻覆，感覺胸口疼痛送醫，並無大礙，警方調查，曾男並未酒駕，肇事原因將進一步調查。

(中時)