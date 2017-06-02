梅雨鋒面來襲 高雄桃源撤離洗腎病患及產婦
梅雨鋒面來襲，高雄桃源山區自昨晚開始迄今24小時累計降雨量達264毫米，區公所為避免道路中斷，已先行撤離洗腎患者及孕婦；稍晚鋒面南移，雨勢增強，不排除將成立災防中心，周六起相關人員將停止休假，全力投入防災工作。
桃源區公所主秘賴文德表示，桃源山區勤和部落從昨晚下大雨，雖然道路、橋梁仍正常通行，但為避免道路中斷，先行疏導25名洗腎患者下山依親，另名妊娠32周以上的待產孕婦也安置到岡山榮民之家。
賴文德說，今(2)天上午到中午只有陣雨，雨勢不大，不過中央氣象局預估未來降雨仍以山區為主，且發布大豪雨等級雨量，若雨勢增強，最快明(3)天成立災防中心，相關人員將停休投入防災工作。
公路總局甲仙工務段段長王慶雄表示，過去寶來勤和至復興便道洪水一沖就斷，今年4月底台20線明壩克露橋通車後，道路、橋樑抗洪效能全面提升，目前道路是正常通行，只有南橫公路復興到梅山口99K到105K這6公里，有零星小落石狀況。
(中時)
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