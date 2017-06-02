耳朵流膿要注意 恐是中耳膽脂瘤 嚴重會致命！

膽脂瘤雖發生在中耳腔內，但會侵犯到上鼓室及乳突腔，使聽小骨、顏面神經、耳蝸及半規管受到破壞。(圖/達志影像/Shutterstock)

天氣越來越熱，有醫師指出，春夏兩季是中耳炎的好發期，反覆的慢性中耳炎恐導致膽脂瘤危機，情況嚴重可能危及生命！

萬芳醫院耳鼻喉科曾智傑醫師表示，膽脂瘤成因與慢性中耳炎、耳膜破洞及耳咽管功能不佳有關；由於細菌容易在瘤內滋生，因此藥物治療成效不佳，會使中耳腔及乳突腔反覆發炎；而傳統開耳手術，要從耳後切開約8公分，且需先將乳突骨頭模開後，才能清除膽脂瘤，手術時間約3~4小時，術後恢復期長、擔心術後聽力有影響以及開放腔容易感染，因此患者的開刀意願並不高。

現在的耳道內微創手術，優點是傷口小、恢復快，由耳道進入，使用內視鏡，將中耳腔、乳突腔的膽脂瘤清除後，後重建聽力，即可復原。

曾智傑醫師指出，膽脂瘤雖發生在中耳腔內，但會侵犯到上鼓室及乳突腔，使聽小骨、顏面神經、耳蝸及半規管受到破壞，更嚴重時還會侵犯顱底，造成腦膜炎、腦膿瘍等，甚至危及生命！而且膽脂瘤會造成嚴重的併發症，像是腦膜炎、顏面神經麻痺及眩暈症等，因此建議要及早就醫、接受治療。

(中時電子報)