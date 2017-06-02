林口長庚周邊道路淹大水 進出醫院要小心

長庚醫院外周邊道路成水鄉澤國，龜山警方到場戒備。(蔡依珍翻攝)

長庚醫院外周邊道路成水鄉澤國，龜山警方到場戒備。(蔡依珍翻攝)

長庚醫院外周邊道路成水鄉澤國，龜山警方到場戒備。(蔡依珍翻攝)

長庚醫院外周邊道路成水鄉澤國，龜山警方到場戒備。(蔡依珍翻攝)

龜山警員陳柏宇、蘇信豪幫忙協助推車到路邊，才順利脫困解除危機。(蔡依珍翻攝)

去年6月2日滂沱大雨，讓桃園機場變水上機場，事隔一年同一天，桃園再度降下豪雨，龜山林口長庚醫院外周邊道路淹大水，雙向道路積水嚴重，龜山警方在文化一路拉起封鎖線戒備，並呼籲就醫民眾小心安全。

有駕駛行經山鶯路與興業街口時，沒發現已成水鄉澤國，開著轎車強行通過，當場熄火卡路中間，正好在現場戒備的龜山警員陳柏宇、蘇信豪幫忙協助推車到路邊，才順利脫困解除危機，另外忠義路三段往交流道方向也淹水達半個輪胎高，龜山警方呼籲暴雨來的快去的也快，聽從現場員警管制引導，耐心的等後積水退去，以保安全。

(中時)