林口長庚周邊道路淹大水 進出醫院要小心
去年6月2日滂沱大雨，讓桃園機場變水上機場，事隔一年同一天，桃園再度降下豪雨，龜山林口長庚醫院外周邊道路淹大水，雙向道路積水嚴重，龜山警方在文化一路拉起封鎖線戒備，並呼籲就醫民眾小心安全。
有駕駛行經山鶯路與興業街口時，沒發現已成水鄉澤國，開著轎車強行通過，當場熄火卡路中間，正好在現場戒備的龜山警員陳柏宇、蘇信豪幫忙協助推車到路邊，才順利脫困解除危機，另外忠義路三段往交流道方向也淹水達半個輪胎高，龜山警方呼籲暴雨來的快去的也快，聽從現場員警管制引導，耐心的等後積水退去，以保安全。
(中時)
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