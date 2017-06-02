三榮路植草磚規畫綠籬分隔島 議員盼暫緩

台中市議員吳瓊華憂心烏日高鐵特定區15公尺的三榮路，只剩下5公尺行車空間，車輛都會開到植草磚上，影響行車安全。（盧金足攝）

烏日高鐵特定區三榮路，道路中央設置綠地植草磚，磚面被車輛輾壓導致破裂，常有交通事故發生。（盧金足攝）

市府建設局長黃玉霖表示，12公尺道路設置分隔島，有道路設計規範，在公園綠地變成道路用地前，市府是依法辦理。（盧金足攝）

市府副市長林陵三允諾，將在5日施工前與地方協調，研議更可行方法。（盧金足攝）

台中市議會今天（2日）召開都發建設水利業務質詢，市議員吳瓊華指出，烏日高鐵特定區15公尺的三榮路只剩下5公尺行車空間，車輛都會開到植草磚上，影響行車。建設局若做20公分高分隔島，車輛擦撞可能更嚴重，希望暫緩施工。副市長林陵三表示，將在5日施工前與地方協調，研議更可行方法。

烏日高鐵特定區三榮路在台灣省政府時代就已開闢，但道路中央分隔綠帶卻畫為公園用地，並設置綠地植草磚，磚面被車輛輾壓導致破裂，常有交通事故發生。為此，市府原規畫將路緣加高20公分並加裝夜間反光導板，並種植複層式灌木，成為綠籬分隔島。

市議員吳瓊華質詢時指出，烏日區三榮路約15公尺的路，扣掉兩邊各1公尺人行道，還有中間2米寬度植草磚，兩側道路通車只剩5公尺的道路左右，「一台大型公車就佔掉3公尺那這些道路會車的空間幾乎是沒有了！」

吳瓊華憂心車輛行駛起來非常危險，建設局要將中間植草磚部分改為寬2公尺、高20公分的中央分隔島，市府預計6月5日動工，當地里長鄉親反彈聲浪很大，質疑施作後難以會車，車輛輪胎勢必常在摩擦，撞分隔島更加危險，希望暫緩執行。

建設局指出，烏日高鐵特定區屬民國88年內政部辦理「台灣省高速鐵路車站特定區區段徵收專案」的區段之一，而三榮路為該區內道路之一，依據都市計畫綠地面積比例規定，道路中央綠帶為都市計畫「公園綠地」，依法不得為道路使用，並鋪設植草磚。

歷經10多年至今，中央分隔帶植草磚早已不平整，且道路寬15公尺，中央分隔帶2公尺、二側各1公尺寬人行道，路邊未劃設紅線，若車輛臨停時，來向或對向會車，單一車道將僅餘約3.5公尺，造成車輛超車或閃避時會開至植草磚處，導致破胎或機車摔倒等事故。

建設局原本規畫2公尺寬綠帶範圍加高20公分路緣石，並加裝夜間反光導板，提醒用路人注意。但吳瓊華認為將影響行車安全，建議暫緩施工。

建設局長黃玉霖表示，12公尺道路設置分隔島，有道路設計規範，在公園綠地變成道路用地前，市府是依法辦理；對於議員建議，建設局會與地方協調。林陵三也說，將整體再考量，希望在6月5日施工前研議可行方法。

都發局長王俊傑表示，該案將納入「變更高速公路王田交流道附近特定區計畫」通盤檢討，將公園綠地變更為「道路用地」。變更程序已於去年12月完成公展說明會，並於今年3月召開第二次都委會小組會議，預計今年底前可完成台中市都市計畫委員會大會審議，並送內政部審查，若順利可望於明年通過後發布實施。

(中時)