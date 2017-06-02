因應超強大雨 衛福部出手準備
今日部分地區出現超強雨勢，中央氣象局也發布超大豪雨特報，衛福部表示，目前已通知各地方衛生局做好防災準備，並指示全台6個區域緊急應變中心，就民眾就醫情形進行24小時的監控，並要求全國197家急救責任醫院儲備充足的藥品，維持醫院與急診部門正常運作。
因應超大豪雨，衛福部表示，已指示台北區（台大醫院）、北區（林口長庚）、中區（台中榮總）、南區（成大醫院）、高屏區（高雄榮總）、東區（花蓮慈濟）等6個區域緊急應變中心，進行24小時監控民眾就醫情形，掌握區域內緊急醫療量能，必要時可做緊急調度。
為維持醫院與急診部門正常運作，衛福部已督促全國197家急救責任醫院儲備足夠藥品，有需求的民眾，可利用健保署「全民健保行動快易通APP」、免付費專線0800030598、或上健保署網站掌握各醫院開診情形，避免白跑一趟。
衛福部官網、全國各急救責任醫院等處，均會公佈重度急救責任醫院的急診及時訊息，包括119通報滿床、等待看診人數、等待住院人數、等待加護病床人數，提供外界參考。
(中時)
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