赤腳踩瓶蓋 體驗非洲孩子走石子路取水難

學生意赤腳走在瓶蓋上，體驗非洲國家孩子赤腳走在石子路上到遠方取水的艱苦感覺。(許素惠攝)

學生意赤腳走在瓶蓋上，手上拿著盛水容器，體驗非洲國家孩子赤腳走在石子路上到遠方取水。(許素惠攝)

學生熱烈響應世界展望會飢餓30活動。(許素惠攝)

學生宣誓「齊飢」創造奇蹟，響應飢餓30。(許素惠攝)

雲林虎尾揚子中學上午響應飢餓30，247位學生身體力行，省下一日餐費援助世界需要的兒童與國家，學生並脫去鞋子，踩在瓶蓋和石頭舖成的地面，體驗非洲孩子赤腳走在石子路上到遠方取水的情況。

「好痛哦！」雖然還穿著襪子，不少學生仍覺得踩在瓶蓋上會痛，加上手裡又以容器盛著水，更是舉步艱難。

這是揚子中學第六年將生命教育與實務結合，以行動響應世界展望會飢餓30活動。

(中時)