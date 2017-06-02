大甲溪濁度高供水穩定 台水籲用戶儲水備用

豐原給水廠原水濁度較昨日飆高10倍，台水增調鯉魚潭水源支應，目前供水尚屬正常。（王文吉攝）

台中山區降下大雨，大甲溪原水濁度飆高10倍！供應大台中用水的豐原給水廠廠長廖宜德表示，昨日大甲溪原水濁度約在10至20NTU 間，經一夜大雨，加上水庫調節性放水，今日濁度上升至200多NTU。

廖宜德說，去年颱風期間，原水濁度曾飆至上萬度，才有減壓措施，目前大甲溪的濁度還不致影響淨水處理效能，會增加來自大安溪的鯉魚潭水源支應，供水尚屬正常，但呼籲民眾節水並儲水備用，以備不時之需。

(中時)