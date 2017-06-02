跨越5000公里 男子澳洲寄大麻花回台遭逮

男子郵寄大麻花，遭警方循線逮獲。（楊明峰翻攝）

李男郵寄大麻花，1日遭逮。（楊明峰翻攝）

26歲李姓男子將860公克的大麻花，從澳洲寄到台灣桃園龍潭住處，桃園市龍潭警分局偵查隊獲報長期跟監，1日見時機成熟收網，當場逮獲到郵局領大麻包裹的李男，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

龍潭警方與桃園市刑大，經長期布線追蹤，確認這件從澳洲墨爾本郵寄大麻毒品入台販賣的案件，1日報請檢察官核發拘票及法院核發搜索票後，在龍潭區中正路郵局前，當場將領大麻郵件包裹的李男逮獲。

李男供稱，毒品供自己吸食，因數量不小，讓警方懷疑有販售之用，積極持續追查毒品來源，以及毒品是否對外販售。

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(中時)