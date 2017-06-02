呼麻T.O.P提前收假 警打臉公司聲明「他沒認罪」

T.O.P稍早已提前收假，回到他所服役的江南警局。（圖／達志影像、取自《Dispatch》）

韓國夯團Bigbang成員T.O.P（崔勝鉉）昨(1日)爆涉毒，毛髮檢驗結果呈陽性，事件曝光當下，在江南警局服役擔任義警的T.O.P正在放假，預計今下午將返回警局，韓媒《Dispatch》最新報導指出，原定下午5點現身的T.O.P，已在當地時間中午12時半提前回到警局報到。

今年2月入伍的T.O.P先前通過義警特考，歷經一個月基礎軍事訓練後，便被分配到首爾江南區警局服役，上月底他向警局申請了4天3夜的定期外出（似排休），沒想到在假期倒數第二天爆出呼麻醜聞，韓國律師則推測，因T.O.P的役期還有1年6個月，未來他若被判處超過這個時間的有期徒刑，就須立刻退伍，服刑後再重新入伍，若少於這個時間，則需等他當完兵後再服刑。

而昨事件爆發後，T.O.P所屬YG娛樂第一時間發聲明表示他已承認所有嫌疑，並對社會大眾道歉，《tvreport》則報導，警方透露T.O.P接受訊問時反覆稱「以為那是電子菸」、「沒吸食大麻」，堅決否認涉毒，打臉公司發表的「認罪說」，而T.O.P所服役的首爾警察廳樂隊則表示，等檢方正式公布調查結果後，他們才會討論要如何處置T.O.P這次所犯的錯。

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(中時電子報)