研究院路南深路閘已達警戒水位 隨時可能關閉
（14：33更新）受到梅雨鋒面和西南氣流影響，台北市上午下起雷陣雨，台北市工務局水利工程處表示，目前北市雨量最高為士林和北投區，雨量每小時達60毫米以上；另研究院路南深路閘已達警戒水位，北市水利處可能隨時關閉，請民眾注意。
目前已知積水地點，包括大巨蛋復興南路段積水7至8公分，但道路側溝排水功能正常，水利處派員勘查後，已通知遠雄人員處理；內溝溪水位高漲，為了安全起見，提醒民眾暫時不要靠近。
另外，明水路大直橋正下方道路路面凸起及下陷，水利處研判可能是下方水道水不及排放造成，警方已在現場交通管制，請民眾行車小心慢行；士林北投區因地勢低窪又逢強降雨，導致有部分地區積淹水超過10公分。此外，中山北路、南京東路、敦化南路皆有短暫積水。
水利處表示，台北市雨水下水道可容納每小時78.8毫米的雨量，若時雨量超過責容易造成短暫積淹水現象，但下水道排水功能正常，積水就會迅速退去。
為因應暴雨，水利處昨晚間10時已成立暴雨動態監視小組，今天中午12時成立擴大暴雨動態監視小組，目前正持續密切觀察各區雨勢及排水情況，也已派遣100多人次至市區巡查，全市86個抽水站已經啟動，外租機械已到現場待命，水利處所屬的抽水機動隊也前往易積水地區協助抽排水。
(中時)
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