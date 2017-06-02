北市13時起 陸續關閉基隆河沿線河川疏散門

因暴雨來襲，台北市政府表示，下午1時起開始關閉基隆河沿線所有河川疏散門，先從沒有停車場的疏散門先關，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰。

相關資訊可查停車資訊查詢專線27590666轉6401至6406，疏散門啟閉資訊可上網（https://goo.gl/fMY0GP)查詢。

(中時)