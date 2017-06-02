花蓮獅悍將之戰延賽 獅族卡火車站解除警報

因火車停駛，統一獅下午1時許仍卡在台北火車站未出發。(資料照 劉宗龍攝)

更新14:20)原訂今(2日)晚上在花蓮進行的統一獅對富邦悍將戰，因雨造成場地積水，聯盟於下午2時宣布此役延賽，2隊於4日同場地進行雙重賽，這場延賽也解除統一獅全隊卡在台北火車站動彈不得警報。

免獅隊昨本來要在斗六球場出賽，後因下雨延賽，全隊就北上台北，準備今午到台北火車站搭12時18分火車到花蓮出賽，不料北台灣今下起大豪雨，造成包括基隆在內部分路線停駛，全隊至下午1時30分為止仍在等待火車復駛，動彈不得。

就在獅隊擔心可能延誤晚上6時30分比賽之際，所幸聯盟及時在下午2時宣布花蓮賽程延賽，這才讓獅隊鬆一口氣，安心等待火車復駛。

(中時電子報)