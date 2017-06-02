小孩向檢察官投書父親沈迷賭博電玩 檢警聯合破獲

雲林地檢署根據一封小孩的來信，破獲賭博電玩。（雲林縣警局提供）

去年12月間一名小孩向雲林地檢署投書，父親長期沈迷賭博性電玩，把生活費及他們的學費都拿去玩，父、母親常為家計爭吵，母親得向人借錢。雲林地檢署檢察官楊岳根指揮交由縣警局督察科的員警探訪佈線埋伏，破獲信上所提的斗南鎮東東電子遊戲場確實涉嫌賭博。

這封未署名的信件沒有地址、也未透露年齡，信上寫「老師告訴我可以上網查詢尋求幫助，結果我在幸福雲林電子報看到有關檢察官叔叔破獲好多電子遊藝場， 幫助了好多家庭，所以請檢察官叔叔您也好心的幫幫我們這個家，我爸爸最近迷賭博電玩，把儲蓄的錢都拿去斗南五福路一家東東遊藝場賭光了，爸媽每天都在為錢吵架，媽媽叫爸爸不要再去賭了，留一點錢給我們生活和學費，可是爸爸就是不聽，連這次的學費都繳不出來，看媽媽到處借錢我心裡好難過，媽媽只是一個打零工的人，所賺的錢不多，可是我只是一個學生不知道該怎麼辦，拜託您幫我的家，讓媽媽不要那麼辛苦了。」

雲林縣警局表示，案經雲林地檢署楊岳都檢察官交由該局督察科員警探訪佈線、埋伏，確實掌握遭檢舉的電子遊戲場有從事賭博行為之事證，於本1日見時機成熟，檢警合作一舉破獲斗南鎮「東東電子遊戲場」涉嫌賭博及違反電子遊戲場業管理條例。

警方調查，東東電子遊戲場係採「會員制」及「密室交易」方式以積分卡兌換現金，客人把電玩機檯所贏得的積分在店內洗分，再換取積分卡，或進入該店家廁所或指定處所拿取所兌換的現金。

警方1日查扣賭博電玩機檯26台（電腦IC版42塊）、積分卡、賭資流量紀錄帳冊，及業者試圖規避警方查緝所設置之監視器主機。

警方表示，現場員工及多名賭客均坦承有兌換現金之賭博行為後，依法移送雲林地檢署偵辦，並移請縣政府撤銷電子遊藝場的營業許可。

(中時)