林佳龍拚觀光！台中市、愛媛縣締結友好城市

日本愛媛縣知事中村時廣（左）致贈紀念品予台中市長林佳龍。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍（中）與日本愛媛縣知事中村時廣（左）攜手推動自行車觀光。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍（右）與日本愛媛縣知事中村時廣共同簽署友好交流備忘錄。（圖／台中市府提供）

在捷安特創辦人劉金標的牽線下，促成日本愛媛縣知事中村時廣（左）與台中市長林佳龍（右）共同簽署兩個城市的友好交流備忘錄，YouBike發言人劉麗珠（中）也出席見證。（圖／台中市府提供）

自行車結緣！台中市長林佳龍赴日與愛媛縣知事中村時廣，在愛媛縣廳簽署「友好交流備忘錄」，兩地正式締結為友好城市，林佳龍表示，兩地在捷安特創辦人劉金標的期許之下，建立有如兄弟姊妹般的情感，透過自行車運動的結緣，期許未來進一步在觀光、文化、教育、產業等各方面持續深化交流，也邀請中村知事明年到台中，參與「台日觀光高峰論壇」以及花博盛會。

台中市與愛媛縣透過自行車結緣，愛媛縣擁有國際馳名，以跳島方式橫越瀨戶內海的「島波海道自行車道」，中村知事今年3月率團來台參加「0K台灣‧台中出發」自行車環台活動，抵達台中時獲林佳龍、劉金標等人熱情接待。

在劉金標引薦與期許之下，昨天林佳龍與中村，在台灣自行車新文化基金會執行長暨YouBike發言人劉麗珠、市府觀光旅遊局長陳盛山、愛媛縣議會議長毛利修三、愛媛縣議員德永繁樹等人見證下，簽訂友好交流備忘錄，正式成為友好城市。

雙方相贈紀念品時，林佳龍特別準備二件，有劉金標親筆簽名的退休紀念車衣，並在現場與中村知事交互於車衣上簽名，最後雙方各執一件同時擁有三人簽名的車衣，做為簽署友好交流備忘錄的珍貴紀念物。

中村表示，若沒有劉金標的建議，愛媛縣的自行車運動恐無法有今日的成績，而今年3月到台灣騎車時，讓他親身了解「自行車新文化」，受到台中市的熱情款待，更感謝劉金標向他引薦，一樣熱愛自行車的林佳龍，盼未來雙方能在友好城市的基礎上，有進一步的交流。

林佳龍說，劉金標像自己的父執長輩，台中也很榮幸成為捷安特的基地，兩地透過簽訂友好交流備忘錄，實現劉金標期許，也建立如兄弟姊妹般的情感，除自行車運動之外，期許未來能進一步在觀光、文化、教育、產業等各方面持續深化交流。

台中將在9月舉辦環法單站業餘挑戰賽，接著明年舉辦「台日觀光高峰論壇」，及2018台中世界花博，林佳龍盼藉此讓台日觀光客互訪人數，再增加到700萬人次，同時縮短觀光客人數上的差距，歡迎中村屆時到台中訪問，參與花博盛會。

(中時)