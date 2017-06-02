桃機航班延誤 航廈禮品街成小河

由於大雨排水不及，桃機第二航廈二樓禮品大街地板溢滿積水，工作人員忙著清除。(翻攝照片)

二航廈禮品大街地板溢滿積水，宛如一條小河。(翻攝照片)

工作人員以機具清除積水。(范揚光攝)

由於桃機上午發布雷雨當空警報，造成37個航班誤點或取消。(范揚光攝)

工作人員在桃捷Ａ13站內放置水桶並檢查漏水來源。(范揚光攝)

桃園下大雨，機場下小雨！桃園大園區上午降下大雨，桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂因大雨排水不及，積水溢出至桃機第二航廈二樓禮品大街地板，一度造成禮品店「我家門前有小河」的景觀，經工作人員清理後已恢復正常。

此外，由於桃機上午發布雷雨當空警報，停機坪地面作業上午暫時停止，至中午警報解除，統計至下午1時止影響航班為到場取消客機20架次、貨機1架次；離場延誤客機17架次，貨機1架次，共計影響約3千多名旅客。

(中時)