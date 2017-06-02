修輔英科大職業訓練課程 可抵大學學分
以往政府訓練就業中心上的課程，無法獲得大學承認，輔英科技大學2日與高雄市勞工局締結策略聯盟，是全國第一所與政府訓練就業中心共同推動「繼續教育學程」的大學，若民眾在訓練中心學習後想更升級，未來至該校進修學位，相關課程能夠抵免學分。
這項簽約儀式今天上午在輔英科大舉行，由高市勞工局長鄭素玲、輔英科大校長顧志遠簽署締結策略聯盟，勞工局主任陳石圍、輔英學務長林惠賢、研發長何詠碩等人均出席觀禮。
顧志遠指出，過去民眾到訓練機構上課，若想進一步到學校進修，學分得重新修，浪費不少時間，2015年教育部推動「繼續教育課程」計畫，訓練機構的課程可在學校取得學分，日後進大學修學位即可直接抵免相關學分。
輔英暫時敲定包括職業安全衛生系「空調工程與設計」、保健營養系「坐月子餐與實作」、健康美容系「美甲藝術」課程，可直接承認學分，未來還會依實際需求增加。
鄭素玲表示，輔英與勞工局就業訓練中心長年配合，互動密切，過去曾針對坐月子餐料理班、面試彩妝講師、手工皂製作、烘焙班體驗等活動相互支援，累積良好默契，才促成這次「繼續教育課程」合作契機。
(中時)
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