中市暑期研習營邀青年共同檢視銀髮政策

台中市府舉行暑期研習營，邀青年共同檢視銀髮政策。（盧金足攝）

為開拓青年學習視野，參與公共事務，台中市政府將於9月1日至2日在維他露基金會館舉辦2天1夜的「遇見新聲不老世代」大專青年參與公共事務研習營，邀請50位大專青年朋友，透過審議式民主討論模式，共同關注「銀髮議題」，期待透過年輕人的觀點，協助市府檢視現行銀髮關懷公共政策。

「遇見新聲不老世代」台中市大專青年參與公共事務研習營，招生期間自即日起至6月25日止，市府研考會歡迎具熱情、對銀髮政策感興趣並有創意想法的大專青年踴躍參加，針對市府推動的銀髮關懷政策發表看法，共同營造市府創新動能，創造更美善的大台中。

研習活動將於維他露基金會館舉辦，安排學員參訪弘道老人福利基金會「不老夢想125號」，讓學員與銀髮族互動、體驗銀髮生活，了解銀髮族的需求及市府推動銀髮關懷政策的成效，並與市府各主管機關面對面交流，提供市政建言，以未來公民的角度，做好邁入高齡社會的準備。

(中時)