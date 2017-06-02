他戒菸暴肥48公斤 靠手術60天甩30公斤

林先生（右2）最重胖至138公斤（中間紅衣人型立牌），靠減重手術60天甩肉30公斤。（倪浩倫攝）

47歲的林先生，日前痛下決心、戒掉30年的菸癮，卻因此食慾大增，2年內暴肥48公斤、來到138公斤，不僅血壓飆至180毫米汞柱，也併發睡眠呼吸中止症，每晚被迫醒來80次，導致白天精神不濟、開車開到睡著；最終透過減重手術，2個月內減去30公斤，不僅血壓恢復正常，睡覺也終於能一覺到天明。

統計顯示，我國成人過重及肥胖盛行率達43％，高居亞洲之冠，國人10大死因當中，也有超過一半的疾病和肥胖有關。收治上述病例的義大醫院一般外科暨國際減重暨糖尿病手術中心主任蔡明憲說，觀察發現，體重若已屬於「嚴重過重」，光只靠節食、運動、藥物等非手術的減重方式，僅5％民眾能瘦下來並長期維持。

林先生因戒菸引起的戒斷症候群，體重在2年內從90公斤、暴增至138公斤，並出現高血壓、睡眠呼吸中止，也因每晚被迫醒來80次，導致平日工作沒精神，生活大受影響，最終決定求診。經評估後，醫療團隊決定施以縮胃手術、切除約75~80％的胃，透過縮小胃容積、降低促進食慾的賀爾蒙來限制食量，不僅術後一周便可重返職場，並在2年內減去30公斤，高血壓從超高標得180降到標準的120，打呼、睡眠呼吸中止等症狀均大幅好轉。

蔡明憲解釋，在亞洲地區，BMI（身體質量指數）大於27.5且有糖尿病控制不佳、BMI大於32且有合併疾病、BMI大於37無合併疾病者，均建議使用微創減重手術來減輕體重；他強調，更有研究顯示，過度肥胖患者的長期死亡率，會因為實行減重手術而降低3~4成。

義大醫院腸胃內科醫師陳子皓表示，現減重手術多會和腸胃內科合作，在外科醫師施術後，便要請內科醫師針對手術部位進行檢查，避免傷口因未完善處理而出現出血、腸胃道滲漏情形，而產生腹膜炎或休克等併發症。蔡明憲說，患者術後3年內，每1~3個月便應回診追蹤，術後3年後，則每6~12個月回診一次即可，觀察患者包括營養吸收、傷口恢復等身狀況。

目前坊間縮胃手術自費約20多萬元，若符合18~55歲、無重大精神和內分泌疾病、嘗試4~6個月減重仍失敗、BMI逾35且合併三高疾病者，手術費用均可申請健保給付。

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(中時)