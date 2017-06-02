向洪秀柱喊話!吳敦義：盡速選中央委員、中常委
國民黨主席當選人吳敦義2日到台東謝票，提到與黨主席洪秀柱的心結，他強調2人沒有心結、沒有不和，但由於黨主席、中常委將在8月20日就任，依規定2個月前就應該公告，訂出中央委員、中常委的選舉日期，目前時間已經迫在眉睫，呼籲黨中央能盡速公告，送交中常會通過。
吳敦義今天到台東後，先到台東縣議會副議長陳宏宗辦公室拜會，感謝陳宏宗在黨主席選舉期間的大力支持，花蓮縣長傅崐萁及立委徐榛蔚也到訪，並與台東縣長黃健庭、地方的民意代表等座談。
談到與洪秀柱的交接事宜，吳敦義強調，因為黨章規定8月20日黨主席及中常委將就任，他尚未就任黨主席，無法公告中央委員、中常委的選舉，依法黨中央要在2個月前公告、選舉，目前距離6月20日已經迫在眉睫，因此黨中央要加速作業、訂出選舉時間。
他強調，交接與選舉事宜一定要按照規定來，他未就任黨主席依法無法公告，不然萬一有人提告選舉無效，「這是不能開玩笑的！」
吳敦義隨後前往參會地點與輔選幹部、黨代表用餐，吳敦義強調，2018年一定要守住花蓮及台東，目前綠營執政的縣市也要攻下幾個，為2020年的總統大選打好基礎。
(中時)
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