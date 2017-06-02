淡水老街變「圍城」 積水嚴重出入受阻

（14：12更新）今（2）日豪雨來襲，北海岸紛紛傳出淹水災情，連台北通往淡水的主要道路淡金路也遭殃，從竹圍開始就出現大面積積水，多個路段實施封路，車輛出入淡水十分困難，交通大打結。

目前淡水民權路、民富街口，及三芝區淡金路大嘉好加油站前管制點，因積水已退解除管制，恢復雙向通車。其他區域仍有積淹水情形，提醒用路人注意、改道。

目前淡水區封路狀況：

1、淡金北新至淡金商工路口，往三芝方向。

2、淡金路口機車引道封閉。

3、淡水中正路老街好樂迪至一信總社雙向封閉。

4、民權一街雙向涵洞。

5、淡金與陽光路口雙向封閉。

6、101線馬偕護專附近，雙向封閉。

(中時)