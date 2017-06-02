淡水老街變「圍城」 積水嚴重出入受阻
（14：12更新）今（2）日豪雨來襲，北海岸紛紛傳出淹水災情，連台北通往淡水的主要道路淡金路也遭殃，從竹圍開始就出現大面積積水，多個路段實施封路，車輛出入淡水十分困難，交通大打結。
目前淡水民權路、民富街口，及三芝區淡金路大嘉好加油站前管制點，因積水已退解除管制，恢復雙向通車。其他區域仍有積淹水情形，提醒用路人注意、改道。
目前淡水區封路狀況：
1、淡金北新至淡金商工路口，往三芝方向。
2、淡金路口機車引道封閉。
3、淡水中正路老街好樂迪至一信總社雙向封閉。
4、民權一街雙向涵洞。
5、淡金與陽光路口雙向封閉。
6、101線馬偕護專附近，雙向封閉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。