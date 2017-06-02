高榮南院推生命關懷 圓滿邊緣戶的身後事

高雄榮民總醫院台南分院3年前開始與萬安生命禮儀公司合作，3年來服務22個邊緣戶、弱勢家庭，圓滿亡者臨終最後一哩路，右為院長王志龍、左為萬安副總張榮昌。(曹婷婷攝)

醫院是生命起點，也往往是生命的終點，面對失去親人至痛之外，無力殮葬親屬的家庭則是痛上加痛，高雄榮民總醫院台南分院3年前開始與萬安生命禮儀公司合作，3年來服務22個邊緣戶、弱勢家庭，圓滿亡者臨終最後一哩路。

74歲黃先生因癌症多次進出高雄榮民總醫院台南分院治療，2年多前某日突然倒下，妻子面對丈夫驟逝，無所適從，她本身靠資源回收維生，家中毫無積蓄，面對丈夫身後事竟茫然不知如何是好，輾轉找上醫院社工室，醫院、萬安生命禮儀公司，全權協助完成丈夫的後事，即使事過境遷，憶及這段往事，她頻說「萬分感謝，不敢想像萬一沒有你們的幫忙，要怎麼度過那一關。」

高雄榮民總醫院院長王志龍說，無力殮葬的家庭平均每2、3個月會有一件，有的是家境清苦、膝下無子女或兒女不聞不問，生老病死是人生大事，鑒於很多邊緣人連親屬逝世都無法圓滿善後，讓人不忍，藉由與萬安合作，尋找專業資源，也倡導尊重生命，讓每個人走得有尊嚴。

萬安生命副總張榮昌說，只要醫院提出的個案，公司無償協助，平均每個人身後事約花費7萬元，從棺木ˋ骨灰罈、蓮花金紙等，目前全台合作醫院平均每年受理破百件，儘管費用不貲，但只要能幫助到民眾，就很有意義；除了身後事的處置，另也提供專業陪伴親屬走完親人生命的最後一哩路，與醫院共推生命關懷服務。

(中時)