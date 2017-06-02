水淹賓士交車中心損千萬 慘成原廠認證泡水車

水淹賓士交車中心，慘成「原廠認證泡水車」。(圖取自爆料公社)

北投賓士交車中心慘成汪洋。(圖取自爆料公社)

大豪雨襲台，北北基各地都成汪洋，首當其衝，而位在北投的賓士交車中心也災情慘重，現場多達30幾部待交新車來不及移車，大雨一來全泡在水裡，水淹至少半個輪胎高，損失粗估破千萬。

北北基豪雨成災，賓士車廠也慘被水淹，只見各式17年式新車來不及移車，暴雨讓積水達半個輪胎高，現場30多輛新車就這樣變成「新泡水車」。

甚至還有一台疑似準備開出廠區的賓士，卡在半路上水淹過引擎蓋，眾人圍在車旁想幫忙，但仍舊看似進退不得，也讓不少網友看得心急，「車商會賠死，不知有沒有保險」。

(中時電子報)