NBA》別再怪他低迷 浪花弟防守數據超亮眼
看到「浪花弟」克雷湯普生2日在總冠軍賽首役，交出投16中3、僅拿6分，三分球5投0中的離譜進攻表現，不少球迷可能頻頻搖頭，但從防守數據來看，湯普生的表現相當優異，甚至已成騎士球員最不想碰上的防守者！
因為根據《ESPN》數據顯示，2日總冠軍賽首役，當騎士球員主要面對克雷湯普生的防守時，整場比賽12投1中，命中率連1成都不到，其中有10次出手還遭到湯普生干擾，可見他在防守端有多賣命，更讓騎士進攻為之受阻。
從這個防守數據來看，克雷湯普生擺明清楚自己手感低迷，改把大部分專注力與體力放在防守上面，成為勇士首役贏球的幕後功臣之一，其實勇士能拿創紀錄的今年季後賽13連勝，湯普生只是沒用得分數據呈現出來罷了。
面對外界痛批自己手感冰冷，克雷湯普生也用高EQ方式回應，因為他先前曾被球迷要求在烤麵包機上面簽名，還被隊友嘲笑中了魔咒，沒想到他反而自認那台烤麵包機替他與勇士帶來好運，就算自身進攻再低迷，勇士贏球就好。
(中時電子報)
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