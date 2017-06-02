福原愛自責沒當好老婆 自爆六罪虐翻單身狗

福原愛、江宏傑去年完婚。（圖／中時資料照片）

福原愛發文自責沒盡力當好老婆。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

桌球球壇金童玉女江宏傑、福原愛去年幸福完婚，升格為人妻的福原愛，婚後為全力支持江宏傑的事業，放下工作陪老公四處練球，今(2日)上午她在微博哀號自曝6宗罪，雖是反省自己沒努力當好老婆，但種種細節可見江宏傑對她的寵溺，網友則說：「虐翻單身狗啦！」

福原愛嫁作台灣媳婦後，由於先前受日本母親的教導，讓她曾在節目上透露老公回家時，不論她在做什麼，總要親自出來迎接先生，稍早她有感江宏傑的體貼，分享早上要起床送老公時，江宏傑總對她說「不用起床啦！妳繼續睡」，然後會到客廳幫她準備好早餐，讓福原愛十分不好意思。

不只不用早起送老公、準備早餐，福原愛更說：「從結完婚我從來都沒有自己充過手機、垃圾都幫我掉、吃完飯還會洗碗、睡覺前幫我拖地」，讓她自責：「我一天啥都沒做，老公還要練球，很辛苦，就我一個人很輕鬆的感覺，真的實在是太不好意思了。」最後自我勉勵說：「這樣怎麼能行？我要認真啦！我要做好老婆！」並曬出江宏傑為她準備的早餐照片，讓網友好羨慕說：「妳嫁了個超級好老公」、「太幸福了，嫁給愛情的樣子。」

(中時電子報)