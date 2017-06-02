統一、富邦花蓮首戰 確定因雨延賽至周日

今原定要在花蓮棒球場舉行的，統一獅與富邦悍將之戰，確定因雨延賽。（中時資料照）

統一獅與富邦悍將，原訂今要在花蓮棒球場進行今年花蓮首戰，不過因為今日全台大雨不斷也導致花蓮球場場地積水，最後確定延賽，將延至4日禮拜天，進行一日雙重戰。

今日因西南氣流，導致全台幾乎大雨不斷，好在富邦球團，因昨日沒有比賽已抵達花蓮，獅隊稍早受困於台北車站，直到剛剛，火車才陸續恢復行駛，但花蓮比賽目前確定延賽。

(中時電子報)