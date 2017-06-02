新北豪雨轟炸 1男遭土石掩埋

今（2日）清晨起，新北市受豪雨狂轟猛炸，已有多處傳出災情，下午1時20分許，石門區尖子鹿路民宅後方發生土石崩落，1名男子遭土石掩埋，所幸該名男頭部露在土石外，意識清楚，經消防局救難人員破壞房屋搶救，已於2時許將他平安救出，送淡水馬階醫院。

另於稍早前，石門區草里有民眾報案房屋遭土石沖走，屋內2人自行脫困，另1人疑似遭沖走，消防人員仍搜救中。

八里區中華路二段1名機車騎士疑似掉到涵洞被水沖走，消防人員也正在搜救中。

(中時)