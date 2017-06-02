麻豆警分局不畏風雨 挽袖捐熱血慶祝警察節
警察節將至，麻豆警分局除依照往例辦理捐血活動外，擴大舉辦愛心園遊會，並發放弱勢食物袋等，分局長蔡進閱也與員警同仁一起挽袖捐熱血，更在臉書直播捐血過程，吸引不少民眾前往一同響應。
麻豆警分局攜手交通警察大隊一同舉辦捐血活動，其中分局長蔡進閱從警30多年來，已捐血170次，捐血量超過5萬c.c，相當熱衷捐血活動；麻豆警分局今年也將員警捐血過程直播分享在臉書，吸引將近1000人次觀賞，實屬不易。
此外，麻豆警分局也邀集華山基金會等相關單位，在分局前停車場舉辦愛心義賣園遊會，且為鼓勵民眾一同響應捐血，參加捐血的民眾可獲得白米一包、沐浴乳及120元的園遊券，也送給弱勢民眾食物袋、頭髮義剪等，讓慶祝活動更具有意義。
(中時)
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