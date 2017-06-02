曾發「祭品文」若桃機淹水請雞排 鄭運鵬要送100份了！
去（2016）年颱風尼伯特襲台前夕，民進黨立委鄭運鵬於個人臉書發「祭品文」，說對交通部長賀陳旦有信心，若桃機再淹水，他就要送100份雞排，日後他自己又加碼把賭注延長4年。結果，今（2）日暴雨襲台，桃園機場二航廈因排水不及，又發生淹水情形，眾多網友立刻湧進鄭運鵬臉書「討雞排」，而他隨後也PO文表示，將兌現承諾，在5日時請100份雞排。
針對今天桃機淹水情況，桃園國際機場公司稍早發布說明表示，早上11點許，桃園機場第二航廈二樓禮品大街，因一旁桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂積水渲洩不及溢出，致發生嚴重漏水情況，機場公司獲報後立即處理，並於11時50分左右恢復正常。另因應大雨，機場公司也備妥3千多個沙包及抽水機等設備來防範。
由於桃機今淹水，許多網友立刻憶及鄭運鵬曾PO「祭品文」的承諾，紛紛至他的臉書留言。而鄭運鵬隨後也發文回應，稱雖然此次是桃園捷運屋頂洩水不及的因素，但是這算共構站體，他認為還是在承諾範圍之內；不過，此次淹水碰巧跟去年桃機遇雨淹水是同一天，這也讓鄭忍不住地說道，「嘛咖拜託一點！」
鄭運鵬淹水雞排分配如下：
發送時間：6月5日星期一下午15：30。
發送數量：立法院40塊，三個服務中心各20塊，同步發送共100份。
發送地點：立法院辦公室中興大樓608辦公室、桃園、龜山、蘆竹服務處。
(中時電子報)
文章來源：鄭運鵬臉書全文
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