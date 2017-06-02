和T.O.P呼麻女練習生曝光 身材火辣似宋智孝
南韓天團BIGBANG成員T.O.P目前以義務警察身分服役中，卻爆出呼麻醜聞，據悉，他在自宅和一名女性共同吸大麻菸而被調查，現該名女性身分也被曝光，以神似宋智孝外型備受關注。
據韓媒報導，這名女子是練習生韓瑞希，曾參加過選秀節目《偉大的誕生》，被稱為「女高女神」，因姣好身材和神似宋智孝，還沒出道就受到關注，雖然未能進12強，但不少事務所都對她有很大興趣，去年本來要以女團「gu9udan」出道，最後落選。
而她在接受警方調查時，也坦言因為無法成功出道，而壓力過大，才會吸食大麻。而因為她在T.O.P家一起呼麻，也讓外界相當關心兩人到底是什麼關係。
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(中時電子報)
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