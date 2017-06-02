大陸首例！廣州地鐵可刷信用卡過閘

最近廣州地鐵全線閘機，可用銀聯IC卡和地鐵雲卡APP過閘。市民只要持有銀聯閃付標識的IC信用卡，或利用手機的廣州地鐵官方APP綁定銀行卡生成地鐵雲卡，即可用信用卡、手機輕鬆過閘。從此告別兌零、排隊購票、取票，讓市民在廣州地鐵的票務選擇更多元，同時還享有6.2折優惠。

目前已約6千台閘機完成改造（涵蓋一至八號線、廣佛線等9條共計304公里的地鐵線路），全面開通金融IC信用卡過閘服務，率先在國內實現ODA （脫機數據認證）新型支付技術的規模應用。

乘客使用帶有銀聯閃付標識、開通小額免密服務的IC信用卡，無需預先加值，即可輕鬆揮卡過閘搭乘地鐵。此項服務採「先坐車、後扣款」的方式，除了為乘客省去預先加值的麻煩，也加快過閘速度。

此外，使用銀聯IC信用卡、地鐵雲卡搭乘地鐵、廣州地鐵APP銀聯在線支付購買地鐵單程票，即有機會享受車費優惠。其中，6月2日至6月8日可享受每天2次6.2折優惠。

(旺報)