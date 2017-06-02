黃國昌沒撐傘濕透勘災　網酸：有種東西叫雨衣

黃國昌勘災沒撐傘也沒穿雨衣，全身濕透。（翻攝自黃國昌臉書／合成）

北台灣今（2）日降下致災性豪雨，北海岸更是首當其衝，時代力量立委黃國昌上午特前往勘災，不料2張未撐傘的「濕身照」模糊了本應被關注的災情焦點，被網友批評愛作秀。

受到豪雨影響，新北市石門、金山、三芝、淡水、萬里及八里區全面停班停課，且多處淹水情形相當誇張，像是老梅國小的有機農場區成了汪洋一片，就連往返金山和捷運淡水站的淡水客運863號公車都遭到泥水侵襲，高度達乘客腳踝。

另外，萬里地區的員潭溪水位暴漲，黃國昌專程抵達現場了解狀況，並在臉書po出勘災照，但其中一張照片，他旁邊的男子明明撐著傘，黃卻沒有拿任何東西遮蔽，也沒和對方一起站在傘下，導致身上襯衫濕透；另張照片則是他全身濕透地看著暴漲溪水。弔詭的是，從這兩張照片都可看出幫忙拍照的人有撐傘，卻任由黃被雨淋濕。

對此，有網友直批黃國昌又再做秀、演戲演很大；還有人諷刺道，「有種東西叫雨衣，7-11有在賣，推薦買49元的不黏身」；更有網友狠酸，不曉得他明天會不會改往蘇花公路的落石處拍照。

(中時電子報)